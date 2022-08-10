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В Красноярском крае пьяный мужчина угнал автомобиль

Главная Общество
Красноярск
16:30 10 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, угон
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В Енисейском районе мужчина угнал автомобиль ВАЗ.

Его задержали сотрудниками ГИБДД при патрулировании с. Подгорное. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, машину он взял без согласия своего родственника. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Госавтоинспекторы заметили у мужчины внешние признаки опьянения. Показания прибора составили 1,16 мг/л.

При проверке нарушителя по базам данных было установлено, что он неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвую езду. К примеру, в 2020 году суд назначил ему наказание за пьяное вождение — 11 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 3 лет лишения свободы. Кроме того, за неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина арестован на 7 суток за управление автомобилем, будучи лишённым прав.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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