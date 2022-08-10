Полиция Красноярска проверяет информацию о подъездном душителе девушек

В Красноярске правоохранители инициировали проверку в связи с информацией о возможных нападениях на девушек в Ленинском районе. В ГУ МВД России по региону отметили, что при мониторинге соцсетей были обнаружены сведения о том, что рядом с домом №63 «А» на Красноярском рабочем неизвестный заходит за девушками в подъезд и начинает их душить.

Известно о двух таких нападениях, однако в полицию никто не обращался. В случае, если вы столкнулись с подобными действиями, позвоните по номеру 262-11-77. Ранее Sibnovosti писали о том, что полиция проверила информацию о возможных мошеннических действиях в Солнечном.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости