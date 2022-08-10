В Свердловском районе Красноярска убрали 200 временных сооружений

В Свердловском районе с начала года демонтировали 200 временных сооружений, сообщает пресс-служба администрации Сврдловского района.

163 объекта собственники убрали сами. На остальные пришлось затратить бюджетные средства.

Большая часть демонтированных сооружений — хозяйственные постройки. Также за незаконную продажу алкоголя было ликвидировано 4 торговых павильона.

Также с начала года было демонтировано свыше 50 гаражей (ул. Затонская, 16, ул. Семафорная, 121, ул. 60 лет октября, 64, пр. газеты им. Красноярский рабочий 133а-141, ул. Побежимова, 44а).

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