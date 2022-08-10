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День поля отпразднуют в Красноярском крае 13 августа

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Красноярск
16:00 10 Августа 2022
в красноярском крае, праздник, празднование, день, правительство
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В Красноярском крае в поселке Емельяново пройдет празднование Дня поля. Знаменательное событие отметят в эту субботу, 13 августа. В программу праздника включена сельскохозяйственная выставка, которая расположится на ипподроме «Мустанг».

В правительстве края сообщили, что в рамках празднования также пройдут соревнования сельских конников, выставка аграрной техники и оборудования, показ сельхозживотных и птиц, а также презентация ремесленников и продукции от садоводов.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли региона Александра Походина, в подобном формате празднование Дня поля в крае состоится уже в восьмой раз. Для посетителей будет работать выставка современных сельскохозяйственных машин и оборудования. Гостям праздника покажут свыше 100 единиц уборочной и другой необходимой в агропроизводстве техники.

Программа праздника включает конкурс козоводов. Животных будут оценивать в девяти различных номинациях. В рамках выставки посетители смогут увидеть кур, уток, овец, индюков и т.д. Для садоводов устроят конкурс, в рамках которого определят самый большой кабачок и тыкву.   

Кроме того, гости смогут купить сувениры, продукцию из бересты, керамическую посуду, овощи, фрукты, молочную продукцию и мед. В рамках празднования пройдет концерт с участием творческих коллективов края, а также группы «Яхонт».

Добавим, что до ипподрома «Мустанг» будут ходить бесплатные автобусы. С 09:00 от ост. «Предмостная площадь» через ост. «Театр оперы и балета» и «Тубдиспансер», от ост. «Ж/Д вокзал» через «ГорДК» и «Северо-Западный». Старт праздничных мероприятий в 10 часов.

 Фото: © Никита Алексеев

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