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В Красноярском крае зафиксировано четыре лесных пожара

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Красноярск
15:02 10 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
Фотография © krskstate.ru
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На 10 августа в Красноярском крае действуют четыре лесных пожара в Шушенском, Ермаковском и Богучанском районах на площади 26,6 га, сообщается на сайте регионального правительства. В их ликвидации задействованы более 160 человек и пять единиц техники.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали два лесных пожара в Ермаковском и Туруханском районах на площади 4,2 га. Тушением занимались более 50 человек. 20 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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