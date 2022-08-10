Прямые авиарейсы из Красноярска в Тобольск запустят с 11 августа

Компания UVTaero организует для жителей Красноярска прямые авиарейсы до Тобольска. Из красноярского аэропорта можно будет улететь в первую сибирскую столицу уже 11 августа.

Отметим, что прямые авиаперелеты из Красноярска в Тобольск и обратно будут совершаться два дня в неделю – в четверг и субботу. Время в пути составит от двух часов до 2-х часов и 15 минут. Цена за билет в одну сторону – от 8 318 рублей (багаж 10 кг). Туда – обратно – от 16 546 рублей (багаж 10 кг).

Фото: © Владимир Сергеев / РИА Новости