В Красноярском театре кукол покажут премьеру спектакля «Мифы»

30 августа перед открытием 85 творческого сезона Красноярский театр кукол представит премьеру — спектакль «Мифы»/12+ по греческим мифам и поэме Овидия «Метаморфозы». Также премьерные показы пройдут 6 и 30 сентября.

Поэма «Метаморфозы» – это самое яркое произведение Овидия, которое он создавал шесть лет. В своей книге Овидий собрал более 200 мифов о различных метаморфозах-превращениях и пересказал, переплетая друг с другом. Он населил фантастический мир зримыми и осязаемыми предметами и образами.

Над спектаклем работает постановочная группа из Санкт-Петербурга, лауреаты различных театральных премий, в частности режиссёр Светлана Озерская, художник Андрей Запорожский, хореограф Светлана Вакуленко и композитор – известный российский музыкант и яркий представитель современного камерного джаза – Вячеслав Гайворонский.

«Мифы» адресованы в большей степени школьникам.

— Придя на спектакль, вы не увидите классический греческий театр с актерами в хитонах. Мы хотим поговорить о древнегреческих мифах «вне времени». В постановке переплетутся мифы о ткачихе Арахне, бросившей вызов богине Афине, о Тесее, который с помощью клубка ниток смог выбраться из лабиринта Минотавра, об Икаре, увлечённом полётом, – рассказала режиссёр-постановщик Светлана Озерская. – Зрители станут свидетелями сотворения мира из Хаоса — сначала животные, птицы, рыбы и последним – человек.

Окунуться в увлекательный мир «Мифов» можно будет в фойе театра до начала спектакля. Актеры, знакомя с древнегреческой мифологией, помогут зрителям погрузиться в тематику и атмосферу постановки.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © А. Пустоваров