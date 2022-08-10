Более 3,8 млн кубометров лесопродукции экспортировали из Красноярского края в 2022 году

С начала этого года из Красноярского края было экспортировано свыше 3,8 млн кубометров лесопродукции. Порядка 93% от всего объема экспортируемой продукции пришлось на пиломатериалы – 2,6 млн кубических метров.

В краевом Управлении Россельхознадзора отметили, что объем круглого леса составил 193 тысячи кубометров. В общей сложности лесопродукция из Красноярского края была экспортирована в 36 стран мира. Главным импортером оказался Китай. От всего объема вывезенной продукции в эту страну было экспортировано 193 тысячи кубометров древесины и 2,1 млн кубометров пиломатериалов.

В рамках перевозок внутри России удалось проконтролировать 986 тысяч кубометров лесопродукции. Это на 19% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Фото: © Никита Алексеев