Подозреваемых в причастности к обману пенсионеров на 2,5 млн рублей задержали в Красноярске

В Красноярске сотрудникам полиции удалось задержать двоих мужчин, которые подозреваются в причастности к телефонным мошенничествам. С 27 июля по второе августа в городе правоохранители зафиксировали пять фактов мошенничества, использующих предлог «Ваш родственник попал в ДТП». Из-за действий аферистов пожилые красноярцы потеряли около 2,5 млн рублей.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, пострадавшим звонили неизвестные и представлялись родственниками, медработниками или правоохранителями, затем говорили о том, что из близкий оказался виновником ДТП, в результате которого был сильно травмирован другой человек.

После этого злоумышленники просили передать денежные средства для того, чтобы возместить ущерб пострадавшим, оплатить лечение или для того, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Мошенники говорили пенсионерам, чтобы они спрятали деньги в пакет и передали курьеру.

Задержанные полицейскими подозреваемые оказались курьерами. 25-летний мужчина получил от 81-летней женщины 790 тыс рублей. З5-летнем злоумышленнику передали свои деньги четыре пенсионера на общую сумму 1 млн 650 тыс рублей. По факту произошедшего полицейскими были заведены уголовные дела по ст. «Мошенничество».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости