В Красноярском крае подросток забрался на грузовой вагон и получил удар электрическим током

9 августа около 22:00 часов на ж/д станции Иланка Красноярской железной дороги несовершеннолетний залез на грузовой вагон и получил удар электрическим током от контактной сети. Об этом сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подростка с термическими ожогами доставили в больницу.

Проводится проверка.

Красноярская железная дорога напоминает, что напряжение в контактной сети, которая проходит над вагонами, – 27 тысяч вольт. Поднявшийся на вагон ребёнок получает удар электрическим током высочайшего напряжения, даже не прикасаясь к проводу. Результатом становятся страшные термические ожоги, часто не совместимые с жизнью. Поэтому подниматься на вагоны категорически запрещено! Железнодорожники просят родителей, особенно подростков 10-16 лет, разъяснять детям смертельную опасность таких игр, не оставлять их без присмотра.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова