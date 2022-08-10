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3 жителя Красноярского края скончались после укусов клещей в 2022 году

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Красноярск
13:15 10 Августа 2022
в красноярском крае, клещи, пострадавшие, погибшие, роспотребнадзор, врач, медицина
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В этом году активность клещей на территории Красноярского края не превысила среднемноголетних значений. Несмотря на это, за последние три недели медики фиксируют существенное увеличение количества укусов клещей, которое несвойственно этому периоду.

Главный санитарный врач Дмитрий Горяев связывает это с погодными условиями, которые стали причиной сдвига активности клещей. Согласно статистике, с начала этого года от укусов клещей погибли три жителя Красноярского края. Двое из погибших оказались заражены клещевым вирусным энцефалитом. Третий был заражен сибирским клещевым тифом. Добавим, что трое погибших не были привиты.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

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