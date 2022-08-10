Красноярец Данил Чечела выиграл золото всероссийских соревнований по прыжкам в длину

Атлет из Красноярска Данил Чечела успешно выступил на всероссийских соревнованиях по прыжкам в длину, который проходил в Брянске. В текущем году турнир включили в серию состязаний «Королева российского спорта».

По итогам турнира, красноярец выиграл золотую медаль. Данил Чечела прыгнул 7,86 метра. Серебро оказалось у Александра Сехина – 7,5 м, бронза у москвича Евгения Караваева – 7,48 м. Добавим, что Данил Чечела в августе уже завоевал серебро чемпионата России, прыгнув в длину 7,77 м.

Фото: © Всероссийская федерация легкой атлетики