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Красноярец Данил Чечела выиграл золото всероссийских соревнований по прыжкам в длину

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Красноярск
13:00 10 Августа 2022
в красноярске, спорт, победа, золото, медали, чемпионат
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Атлет из Красноярска Данил Чечела успешно выступил на всероссийских соревнованиях по прыжкам в длину, который проходил в Брянске. В текущем году турнир включили в серию состязаний «Королева российского спорта».

По итогам турнира, красноярец выиграл золотую медаль. Данил Чечела прыгнул 7,86 метра. Серебро оказалось у Александра Сехина – 7,5 м, бронза у москвича Евгения Караваева – 7,48 м. Добавим, что Данил Чечела в августе уже завоевал серебро чемпионата России, прыгнув в длину 7,77 м.

Фото: © Всероссийская федерация легкой атлетики 

 

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