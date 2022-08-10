В Красноярском крае за лето утонули 10 детей

С начала летнего периода на водоёмах Красноярского края погибли 10 детей, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Последний случай произошёл 9 августа - во время купания в Енисее утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла в районе дома на Капитанской.

В ведомстве напоминают родителям, как важно всегда присматривать за детьми, особенно когда они находятся в воде.

Если же вы увидели в воде, а ещё и на несанкционированном пляже, ребёнка, не оставайтесь в стороне, убедите его выйти из водоёма.