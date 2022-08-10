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Жителей Красноярска приглашают на празднование Дня рождения «Роева ручья»

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Красноярск
12:15 10 Августа 2022
в красноярске, зоопарк, день, рождения
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В Красноярске в эту субботу, 13 августа, в «Роевом ручье» состоится грандиозный праздник по случаю празднования 22-летия зоопарка. В пресс-службе парка флору и фауны отметили, что в этом году День рождение отметят «Под знаком Льва». Дело в том, что зоопарк образовали в августе 2000 года. Именно этот месяц находится под покровительством Льва. 

Отметим, что в 12 часов начнется праздничная развлекательная программа. В это же время и до 17 часов для посетителей зоопарка будет проходить «Карусель экскурсий». С 17 до 20 часов в «Роевом ручье» пройдет вечерняя музыкальная программа. Ознакомиться с полной программой праздника, можно, перейдя по ссылке.

Фото: © vk.com/roevzoo

 

 

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