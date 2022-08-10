Пропавшего 21 июля лесника нашли мертвым в Енисейском районе

В Красноярском крае спасатели нашли тело мужчины, который отправился в лес 21 июля. Лесник ушел в конце прошлого месяца из села Епишино и пропал.

По информации спасателей, в ходе поиска 43-летнего мужчины они обследовали 37,5 тысяч квадратных метров леса и 15 км лесных дорог. В результате, 9 августа, тело лесника было найдено и его передали полицейским.

Кроме того, спасателями было обнаружено тело мужчины, который отправился за грибами 4 августа в лес в районе поселка Краснокаменск.

Фото: © Никита Алексеев