В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

9 августа в нацпарке «Красноярские Столбы» со скалы «Дед» с высоты упала женщина 1972 года рождения, сообщают в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Самостоятельно она передвигаться не могла, поэтому ей потребовалась эвакуация. Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03».

Также 6 августа в дневное время на Восточных Столбах в районе «Китайской стены» с высоты упал мужчина 1973 года рождения. А 16 июля с Первого Столба сорвался и погиб 34-летний мужчина.

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