50 кг некачественной мясной продукции нашли в колбасном цехе в Балахте

В Красноярском крае в ходе проверки было изъято из оборота порядка 50 кг некачественной мясной продукции. Ее обнаружили сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора в колбасном цехе в Балахте.

Как показали результаты проверки, сотрудники не проходили медосмотры перед трудоустройством. Исследованный замороженный фарш «Особый» не соответствовал гигиеническим нормативам. В результате 50 кг продукции изъяли из оборота. Индивидуальному предпринимателю, в свою очередь, был выписан штраф на 30 тыс рублей.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости