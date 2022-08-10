Минусинский фермер по подложным документам получил 5 млн рублей от государства

В 2015 году подсудимый предоставил в региональное министерство сельского хозяйства Красноярского края фиктивные документы о понесённых затратах при строительстве коровника. На их основании он незаконно получил субсидию. На самом деле строительством он не занимался, коровник у него построен более 50 лет назад.

Краевому бюджету причинён материальный ущерб — более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Суд вынес приговор. Фермер признан виновным по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. кроме того, подсудимый должен будет возместить материальный ущерб.

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