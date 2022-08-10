Информация о мошеннических действиях в Солнечном оказалась фейком

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов проверили сведения о возможных мошеннических действиях в Солнечном. Отметим, что в соцсетях бдительные красноярцы разместили пост о том, что по квартирам ходит некий мужчина и, называя себя банковским сотрудником, рассказывает о необходимости урегулирования вопроса с долгом перед банком. Также мужчина раздает листовки с номером телефона.

В ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что неизвестный оказался реальным сотрудником банка. Он приходил к должнику, которого не было дома. В результате работник финансовой организации оставил листовку с номером, по которому квартирант должен позвонить.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости