Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом

Румынский паспорт по состоянию на сегодня входит в ТОП-20 самых влиятельных в мире по индексу Хенли. Счастливому обладателю последнего предоставляется возможность работать, обучаться, жить и отдыхать без ограничений в любой из стран, входящих в состав ЕС. Более того, существуют определённые льготы на выдачу и оформление гражданства Румынии для россиян и других выходцев стран СНГ.

На каких основаниях могут присвоить гражданство Румынии

Для того чтобы стать полноправным гражданином Румынии, иностранный резидент должен иметь на то определённое основание. Речь идёт о:

рождении на территории государства;

заключении брака;

инвестировании в экономику;

проживании в течение длительного срока на территории государства.

Оформить румынское гражданство россиянам можно по праву рождения, репатриации, натурализации, при заключении брака. Помимо этого, существуют варианты уменьшить минимальный срок проживания в стране. Минимальное знание румынского языка является обязательным условием для получения гражданства. Речь идёт о начальном уровне, изучении Конституции и культуры страны. По мнению правительства Румынии, этого достаточно, чтобы полноценно интегрироваться в обществе.

Как получить гражданство по репатриации

Отдельные соискатели, задающиеся вопросом о том, как получить гражданство Румынии россиянину, возвращаются на родину, если даже их предки имели местное подданство и утратили его, независимо от причин, в соответствии с Законом от 1991 года. Они могут получить паспорт Румынии, основываясь на программе репатриации.

Гражданство по праву рождения

Гражданами Румынии могут стать дети, если один из родителей проживает по рождению в Румынской Республике. При этом не имеет никакого значения, в какой именно стране родился ребёнок. Однако существует одна тонкость. Если один из родителей имеет подданство другой стороны, то он даёт своё письменное согласие на присвоение румынского гражданства.

Если ребёнок был найден в пределах Румынской республики, но ему не исполнилось на тот момент 18 лет, то при условии, что родители его не найдутся в течение определённого времени, гражданство присваивается опять же румынское.

Как работает усыновление или удочерение

Данная процедура сопровождается обязательным получением румынского гражданства. Естественно, родители должны иметь статус гражданина Румынии. Если возраст ребёнка на тот момент составляет 14 лет, то необходимо заручиться его согласием.

Гражданство через натурализацию

Воспользоваться такой возможностью можно, если человек проживает на территории Республики Румынии от 5 лет, при этом имеет постоянный источник дохода. Не засчитывается в общий стаж проживания отсутствие в стране более 6 месяцев, в этом случае один год вычеркивается.

Получение гражданства посредством вступления в брак с гражданином Румынии

Заключив брак с гражданином Румынской Республики в любой стране, и передав документы на бракосочетание в отделение Центральной службы ЗАГСа, можно получить ПМЖ сроком на 3 года. Далее иностранный гражданин уже ходатайствует о присвоении подданства и может рассчитывать на возможность получить румынский паспорт для россиян.

Присвоение гражданства по факту инвестирования в экономику

Если иностранец вкладывает более 500 000 евро в развитии экономики Румынии, то он имеет полное право выступать в качестве претендента на получение паспорта не через 5 лет, а спустя 2,5 года. Срок 5 лет действует для тех, кто открывает собственное дело, где капитал составляет от 100 000 евро. Также иностранный инвестор в обязательном порядке предоставляет от 15 рабочих мест на своём предприятии.

В данном случае стоит оговориться и объяснить, что открытие собственного бизнеса на территории Румынии – дело довольно проблематичное. Изначально составляется проект будущего предприятия, после чего комиссии, принимающей его, следует доказать наличие денежных средств для его реализации. Только после утверждения инвестор дополнительно проходит проверку в госучреждениях. Что касается получения вида на жительство, то после открытия собственного дела иностранный гражданин получает его, далее ему предоставляется ПМЖ на весь последующий период пребывания в стране. Выбрать можно любую отрасль, однако самыми распространёнными сферами являются: сельское хозяйство, металлургия, судостроительство и сфера услуг.

По материалам "ДримТрейд"

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко