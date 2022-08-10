В Железногорске водитель автобуса ездил пьяным за рулём

В Железногорске госавтоинспекторы остановили нетрезвого водителя за рулём автобуса, рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

9 августа в утренние часы сотрудники ГИБДД остановили автобус, водитель которого не предоставил преимущество пешеходу. В транспорте пассажиров не было.

По внешним признакам полицейские предположили, что водитель пьян. Показания прибора составили 0,23 мг/л.

Мужчина пояснил, что работает у ИП, автобус осуществляет заказные перевозки. В отношении индивидуального предпринимателя проводится проверка.

Водителя ждёт лишение права управления на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Также составлен административный материал по ст.12.18 КоАП РФ, предусматривающей штраф 1 500 рублей.

Фото: © vk.com/gibdd24