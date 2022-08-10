Лестница на Торгашинском хребте в Красноярске заговорит с туристами

На лестнице в Красноярске установили информационные таблички с указанием количества пройденных ступеней и оставшихся до вершины Торгашинского хребта.

Дополнительная навигация будет рассказывать посетителям достопримечательности краевой столицы о самых лучших местах для классных фото, которые можно сделать с лестницы. А если турист осилит всю дистанцию на вершине его будет ждать арка победителя. Отметим, что новый объект будет работать вечером с подсветкой.

Также sibnovosti.ru писали о 20 миниатюрных домиках от непогоды, в которых сможет отдохнуть, поесть и спрятаться от ветра любой желающий. А ещё с помощью информационных стендов можно узнать интересные факты об окружающей природе.

Благоустройство должны доделать к сентябрю.

Фото: t.me/kolesimpokrau