Жителя Канска осудили за гибель утонувшей в септике 8-летней девочки

В Канске мужчина признан виновным в гибели 8-летней девочки. Она случайно упала в открытый септик и утонула.

Днём 1 мая 8-летняя девочка гуляла в районе своего дома и провалилась в септик. Она скончалась на месте.

Как оказалось, подсудимый — собственник частного дома в квартале 6 мкр. Луговой не закрыл септик крышкой на приусадебном участке.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 39-летний житель Канска признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по осторожности).

Приговором суда ему назначено наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 4 месяца.

Фото: © krk.sledcom.ru