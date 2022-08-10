В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске 24-летняя девушка была закидана камнями тремя неизвестными. Все случилось на Вантовом мосту. В ГУ МВД России по краю заявили, что пострадавшая подала заявление, так как неизвестные ей нанесли побои.

Как отметила девушка, она прогуливалась по мосту и в какой-то момент несколько парней начали кидать в нее камни. Однако какого-либо конфликта между ними не возникало. Потерпевшей было выдано направление для судебно-медицинского обследования. Правоохранители устанавливают все детали этого инцидента.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости