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В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

Главная Общество
Красноярск
08:45 10 Августа 2022
в красноярске, полиция, мвд, пострадавшие
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В Красноярске 24-летняя девушка была закидана камнями тремя неизвестными. Все случилось на Вантовом мосту. В ГУ МВД России по краю заявили, что пострадавшая подала заявление, так как неизвестные ей нанесли побои.

Как отметила девушка, она прогуливалась по мосту и в какой-то момент несколько парней начали кидать в нее камни. Однако какого-либо конфликта между ними не возникало. Потерпевшей было выдано направление для судебно-медицинского обследования. Правоохранители устанавливают все детали этого инцидента.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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