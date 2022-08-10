10 августа
Красноярск
погода +14 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске 16-летний юноша утонул во время купания в Енисее

Главная Общество
Красноярск
08:30 10 Августа 2022
в красноярске, погиб, подросток, следователи
версия для печати Ico_print

В Красноярске, девятого августа, во время купания в Енисее утонул несовершеннолетний. Трагедия произошла в районе дома на Капитанской. Согласно предварительным данным, в дневные часы 16-летний юноша совместно со своими родственниками отдыхал на берегу Енисея. В вечернее время взрослые и несовершеннолетние решили отправиться домой.

Подросток захотел напоследок искупаться, однако взрослые потеряли его из виду. Дядя погибшего увидел его обувь и пытался спасти юношу, но не смог его найти. Впоследствии тело несовершеннолетнего обнаружили спасатели. На данный момент следователями проводится проверка и они выясняют все детали произошедшего.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Канска осудили за гибель утонувшей в септике 8-летней девочки

Жителя Канска осудили за гибель утонувшей в септике 8-летней девочки

10 Августа 2022 г.
Он не закрыл септик крышкой
Новости Красноярска: Лестница на Торгашинском хребте в Красноярске заговорит с её покорителями

Лестница на Торгашинском хребте в Красноярске заговорит с её покорителями

10 Августа 2022 г.
Дополнительная навигация будет рассказывать посетителям о лучших мест для фотографий
Новости Красноярска: В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

10 Августа 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: Летняя жара сохранится в Красноярске 10 августа

Летняя жара сохранится в Красноярске 10 августа

10 Августа 2022 г.
Также вновь будет без осадков
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

9 Августа 2022 г.
У неё диагностирован закрытый перелом бедра и колото-резаное ранение
Новости Красноярска: В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

9 Августа 2022 г.
Участие принять могут все желающие
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

6 Августа 2022 г.
Церемония прощания пройдет 8 августа
Новости Красноярска: В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

5 Августа 2022 г.
С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru