В Красноярске 16-летний юноша утонул во время купания в Енисее

В Красноярске, девятого августа, во время купания в Енисее утонул несовершеннолетний. Трагедия произошла в районе дома на Капитанской. Согласно предварительным данным, в дневные часы 16-летний юноша совместно со своими родственниками отдыхал на берегу Енисея. В вечернее время взрослые и несовершеннолетние решили отправиться домой.

Подросток захотел напоследок искупаться, однако взрослые потеряли его из виду. Дядя погибшего увидел его обувь и пытался спасти юношу, но не смог его найти. Впоследствии тело несовершеннолетнего обнаружили спасатели. На данный момент следователями проводится проверка и они выясняют все детали произошедшего.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости