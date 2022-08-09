Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

В Красноярске вовсю проводятся работы по капремонту улицы Красной Армии. Подрядчик не только ремонтирует дорогу, но и подземные коммуникации, а также сетевую инфраструктуру.

Планируется, что весь комплекс мероприятий будет завершен к концу октября, пишут в мэрии. Также стало известно о том, что часть кварталов уже получили новый облик. Так, например, на участках на улице Обороны и Дзержинского напротив торгового центра «Квант».

В квартале на Дзержинского от Ленина до Красной Армии уже сформировали проезжую часть, новую зону для пешеходов, установили уличную мебель. Теперь там находятся оригинальной формы деревянные диваны и беседки. На новых прилавках уже вовсю дачники торгуют своей продукцией. Добавим, что там было установлено освещение, однако в эксплуатацию его введут после окончания работ на улице.

Фото: © Администрация г. Красноярск