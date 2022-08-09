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Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

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Красноярск
17:45 9 Августа 2022
в красноярске, администрация, город, улица, благоустройство, улицы
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В Красноярске вовсю проводятся работы по капремонту улицы Красной Армии. Подрядчик не только ремонтирует дорогу, но и подземные коммуникации, а также сетевую инфраструктуру. 

Планируется, что весь комплекс мероприятий будет завершен к концу октября, пишут в мэрии. Также стало известно о том, что часть кварталов уже получили новый облик. Так, например, на участках на улице Обороны и Дзержинского напротив торгового центра «Квант».

Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

В квартале на Дзержинского от Ленина до Красной Армии уже сформировали проезжую часть, новую зону для пешеходов, установили уличную мебель. Теперь там находятся оригинальной формы деревянные диваны и беседки. На новых прилавках уже вовсю дачники торгуют своей продукцией. Добавим, что там было установлено освещение, однако в эксплуатацию его введут после окончания работ на улице. 

Фото: © Администрация г. Красноярск

 

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