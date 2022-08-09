В Ачинске за хищение оружия и стрельбу осудили командира воинской части

Красноярский гарнизонный военный суд осудил командира воинской части за хищение оружия и стрельбу.

Майор Яхин в июле 2021 года в Ачинске отдыхал со своими товарищами, распивая алкоголь.

Во время бытового конфликта он решил похитить из вверенной ему воинской части оружие для устрашения.

Он зашёл в оружейную комнату под предлогом проверки сохранности оружия и похитил из сейфа автомат и патроны. Затем, угрожая вооруженной охране, он покинул территорию части и направился домой.

Яхин отказался сдаться полицейским и во время переговоров оскорбил начальника Ачинского городского отдела МВД. Через какое-то время он сдал оружие, выкинув автомат из окна квартиры.

Майору назначено наказание - 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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