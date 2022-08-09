В Красноярске за продажу персональных данных бывшего полицейского оштрафовали на 1 млн рублей

Приговором суда экс-оперуполномоченный полиции признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и приговорён к 1 году 6 месяцам лишению свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как пишут на сайте прокуратуры Красноярского края, с февраля 2018 года по апрель 2019 года полицейский подыскивал в интернете запросы на получение персональных данных конкретных людей.

Он продавал интересующие заказчиков персональные данные граждан (паспортные данные, сведения о месте жительства и пребывания, полученных паспортах, приобретении билетов на транспорт), так как имел доступ к ведомственным информационным системам и базам данных оперативно-справочной, розыскной информации.

Деньги за незаконно предоставленную информацию ему перечисляли на его банковский счёт.

Всего злоумышленник получил более 1 млн рублей. Денежные средства, полученные в результате преступлений, будут взысканы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид