38 десантников-пожарных перебрасывают на юг Красноярского края для борьбы с лесными пожарами

В Красноярском крае южные подразделения Лесопожарного центра будут усилены дополнительными группами десантников-пожарных из северных районов региона.

В краевом правительстве отметили, что 38 сотрудников будут переброшены в Шушенский и Ермаковский районы. Ранее они находились в Пировском и Енисейском авиаотделениях для борьбы с лесными пожарами.

Как пояснил замруководителя Лесопожарного центра края Андрей Бамбуленко, согласно прогнозам метеорологов на следующей неделе на юге региона ожидается тридцатиградусная жара и высокая грозовая активность.

Все это может привести к осложнению обстановки в лесных массивах, так как на данных территориях регистрировался дефицит осадков. В этой связи было решено доставить дополнительные силы и средства в районы, которые попадают в зону риска.

В настоящее время пожарные борются с возгоранием в лесу Шушенского района. До этого там прошел грозовой фронт и это стало причиной возникновения пожара в труднодоступной местности. Из-за этого пожарные действуют вручную. Им приходится заливать огонь из ранцевых огнетушителей, закапывать песком, распиливать сухие и поваленные деревья. Добавим, что для ликвидации этого пожара будут дополнительно переправлены 30 авиапожарных.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости