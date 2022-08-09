В Красноярске управляющая компания незаконно получила бюджетную субсидию

ООО «Ботанический сад» была необоснованно предоставлена субсидия на возмещение расходов (более 740 тыс. рублей).

Как сообщают в прокуратуре Красноярского края, в 2022 году ООО «Ботанический сад» обратилось в администрацию города Красноярска с отчётом о проведённых в 27 домах работах по дезинфекции контактных поверхностей, чтобы получить бюджетную субсидию.

Указанная в отчёте стоимость работ была вдвое выше фактически понесённых расходов.

Обществу была предоставлена субсидия на возмещение расходов в размере более 740 тыс. рублей. В результате городскому бюджету причинён ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент незаконно полученная субсидия возвращена в бюджет.

Фото: © epp.genproc.gov.ru