Мужчина выпал из лодки на пороге реки Казыр в Курагинском районе

В Красноярском крае в понедельник, восьмого августа, сотрудникам МЧС была передана информация о том, что в одном из водоемов Курагинского района из лодки выпал человек.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что во время движения на пороге «Базыбайский» р. Казыр из лодки выпал мужчина. В настоящее время специалисты проводят работы по его поиску.

Добавим, что в целях безопасности жителям Красноярского края следует надевать спасательные жилеты во время отдыха на водных объектах.

Фото: © Никита Алексеев