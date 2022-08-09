9 августа
Красноярск
погода +22 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 219 человек

Главная Общество
Красноярск
19:30 9 Августа 2022
общество, происшествия, заболевание, в красноярском крае, красноярск
версия для печати Ico_print

За сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 219 жителей Красноярского края, в том числе 106 в Красноярске.

Напомним, в Красноярске отмечается увеличение темпов вакцинации.

По состоянию на 3 августа привито первично I компонентом 1 361 454 взрослых и 7 233 детей, пишут на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Полностью завершили вакцинацию 1 311 838 взрослых и 6 740 детей. Развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов и 2 мобильных прививочных пункта вакцинации, один из них работает в Красноярске.

Иммунизацию проводят вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), бустерную прививку можно сделать первым компонентом Спутник V. Если температура тела превышает 37 °С, вакцинироваться нельзя.

Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, по телефону или обратившись в поликлинику. В передвижном пункте вакцинируют в порядке живой очереди.

Также эпидемиологи рекомендуют обрабатывать руки, носить маски в общественных местах, особенно людям пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

9 Августа 2022 г.
У неё диагностирован закрытый перелом бедра и колото-резаное ранение
Новости Красноярска: В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

9 Августа 2022 г.
Участие принять могут все желающие
Новости Красноярска: Многодетная семья из Абанского района получила участок земли после вмешательства прокуратуры

Многодетная семья из Абанского района получила участок земли после вмешательства прокуратуры

9 Августа 2022 г.
Районная администрация долгое время не предоставляла семье участок
Новости Красноярска: 38 десантников-пожарных перебрасывают на юг Красноярского края для борьбы с лесными пожарами

38 десантников-пожарных перебрасывают на юг Красноярского края для борьбы с лесными пожарами

9 Августа 2022 г.
Их перебрасывают из северных районов
Новости Красноярска: Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

9 Августа 2022 г.
От Красноярска поехали семь двоеборцев и семь скоростников.
Новости Красноярска: Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

9 Августа 2022 г.
Также там установили опоры освещения
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

5 Августа 2022 г.
С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

5 Августа 2022 г.
Всех обвиняемых заключили под стражу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru