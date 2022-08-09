В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 219 человек

За сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 219 жителей Красноярского края, в том числе 106 в Красноярске.

Напомним, в Красноярске отмечается увеличение темпов вакцинации.

По состоянию на 3 августа привито первично I компонентом 1 361 454 взрослых и 7 233 детей, пишут на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Полностью завершили вакцинацию 1 311 838 взрослых и 6 740 детей. Развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов и 2 мобильных прививочных пункта вакцинации, один из них работает в Красноярске.

Иммунизацию проводят вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), бустерную прививку можно сделать первым компонентом Спутник V. Если температура тела превышает 37 °С, вакцинироваться нельзя.

Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, по телефону или обратившись в поликлинику. В передвижном пункте вакцинируют в порядке живой очереди.

Также эпидемиологи рекомендуют обрабатывать руки, носить маски в общественных местах, особенно людям пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский