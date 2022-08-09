Многодетная семья из Абанского района получила участок земли после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае многодетная семья смогла получить земельный участок. Земля семье из Абанского района была выдана лишь благодаря действиями прокуратуры.

По официальной информации, участок должен был быть предоставлен на безвозмездной основе. Однако районная администрация проигнорировала этот факт и в течение долгого времени не формировала, а также не выдавала землю семье.

Отметим, что многодетная семья находилась на спецучете для получения участка. После внесения представления муниципалитету, семье все-таки был выдан участок земли.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости