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Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

Главная Общество
Красноярск
18:30 9 Августа 2022
общество, спорт, соревнования
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Сборная по скалолазанию из Красноярского края поучаствовала в общероссийских спортивных сборах в Крыму. На протяжении трех недель наши скалолазы, которые входят в состав сборной России, улучшали свои навыки во всех дисциплинах.

Красноярские спортсмены смогли пролезть трассы 7 категории сложности и около десятка трасс 8 и выше категории.

Стоит отметить одну из самых юных участниц – 11-летнюю Марию Силкину из Красноярска, которая прошла первые пять скальных трасс 8 категории.

Также среди наших спортсменов отличились 14-летний Алексей Блем, воспитанник скалодрома «Rocky», сумел вылезти шесть сложных трасс. 17-летняя Валерия Яковлева пролезла две 7с и одну 8а.

Фото: © kraysport

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