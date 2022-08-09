Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

Сборная по скалолазанию из Красноярского края поучаствовала в общероссийских спортивных сборах в Крыму. На протяжении трех недель наши скалолазы, которые входят в состав сборной России, улучшали свои навыки во всех дисциплинах.

Красноярские спортсмены смогли пролезть трассы 7 категории сложности и около десятка трасс 8 и выше категории.

Стоит отметить одну из самых юных участниц – 11-летнюю Марию Силкину из Красноярска, которая прошла первые пять скальных трасс 8 категории.

Также среди наших спортсменов отличились 14-летний Алексей Блем, воспитанник скалодрома «Rocky», сумел вылезти шесть сложных трасс. 17-летняя Валерия Яковлева пролезла две 7с и одну 8а.

Фото: © kraysport