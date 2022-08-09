В Красноярске появится крупнейший за Уралом открытый скейт-парк

Благоустраивать парк на Каменке начали в июле. Проект рассчитан на два года.

Как пишут на сайте Законодательного Собрания Красноярского края, там появится крупнейший за Уралом открытый, монолитно-бетонный скейт-парк площадью 1 200 кв. м. Расположатся новые локации, в частности, сцена, амфитеатр, спортивная зона, площадка с навесом для занятий йогой. Первую часть проекта завершат в мае 2023 года.

— Территория будет включена в мероприятия Культурного пространства «Каменка». Проект дорогостоящий, он будет финансироваться в течение нескольких лет. Потребуется скорректировать проектно-сметную документацию, так как по ряду позиций стоимость выросла, — сказал председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.

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