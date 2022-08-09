Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в июле выросли почти на 10%

В июле 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 907,2 тыс. пассажиров, что на 9,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе, в пригородном сообщении – 718,6 тыс. (+7,4% к июлю 2021 г.), в дальнем следовании – 188,6 тыс. (+19%).

Пассажирооборот в июле составил 251,2 млн пасс-км, что на 9,1% выше показателя того же периода 2021 года. Всего за семь месяцев 2022 года перевезено 4 млн 396 тыс. пассажиров, это на 6,7% больше, чем за январь-июль прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 3 млн 481 тыс. пассажиров (+6,3%), в дальнем следовании – 915 тыс. (+8,4%). Пассажирооборот на КрасЖД в январе-июле составил 1,1 млрд пасс-км, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: © КрасЖД