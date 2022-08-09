В Красноярске полицейские поймали мошенника из Магнитогорска

Следователи МВД по Красноярскому краю смогли поймать мошенника. Он обманул россиян на сумму более 600 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В августе 2020 года в ОВД обратился человек с заявлением о том, что у него под предлогом приобретения им автомобиля через сайт объявлений были похищены деньги.

Злоумышленником оказался 33-летний житель Магнитогорска. Следователи установили его причастность ещё к пяти подобным преступлениям.

Как оказалось, мужчина размещал на сайте объявление о продаже несуществующего автомобиля. Под предлогом получения предоплаты он брал от потенциальных покупателей деньги от 10 до 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков