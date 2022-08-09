Томские художницы показали альтернативный герб Красноярска в розовом цвете

Художницы из Томска сестры Сарычевы создали альтернативные гербы нескольких российских городов. Одним из таких городов стал и Красноярск.

Как отметили Ника и Аксинья Сарычевы, они вносили минимальные изменения в рисунки гербов. Также они очень аккуратно меняли и добавляли элементы. Так, например, альтернативный герб Красноярска стал розовым с добавлением стразов.

По словам художниц, они планируют представить альтернативные гербы других городов и уже получили множество запросов от россиян.

«Даже из таких городов, о которых не знали», - рассказала Аксинья корреспонденту Sibnovosti.

Фото: © Аксинья и Ника Сарычевы