Пьяный мотоциклист угодил под колеса Toyota на правобережье Красноярска

Накануне на правобережье Красноярска в вечерние часы 34-летний мотоциклист попал под колеса автомобиля Toyota. Согласно официальным данным, все произошло около десяти часов вечера на Щорса, 76. 59-летний водитель иномарки заезжал во двор и не предоставил преимущество мотоциклисту, в результате столкнувшись с ним.

Водитель мотоцикла получил незначительные травмы. Как показало медосвидетельствование, он оказался пьян - 0,96 мг/л. Также автоинспекторы выяснили, что у мужчины не было водительских прав и мотошлема. В отношении пострадавшего завели несколько административных материалов.

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