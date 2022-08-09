Таможенники изъяли у пассажира электрошокер в аэропорту Красноярска

В воздушной гавани Красноярска таможенники нашли в багаже 22-летгего гражданина Таджикистана электрошокер. По официальным данным, при посадке на рейс Красноярск – Душанбе молодой человек пошел через «зеленый коридор» и отметил, что у него отсутствуют товары для таможенного декларирования.

В ходе проверочных мероприятий в багаже пассажира был найден электрошокер с функцией фонаря, являющийся оружием. Владелец устройства заявил, что думал, что это лишь обычный фонарик. По факту случившегося было заведено дело об административном правонарушении.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости