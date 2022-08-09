Двое детей пострадали после опрокидывания Datsun в Емельяновском районе

В Красноярском крае в Емельяновском районе несколько человек пострадали в аварии. Также травмированы были два малолетних ребенка.

По официальной информации, в понедельник, девятого августа, на 747 км автомобильной дороги P-255 «Сибирь» автомобиль Datsun под управлением 64-летнего мужчины двигался из краевого центра в сторону Ачинска.

Впоследствии автомобилист потерял управление и съехал в кювет, затем транспортное средство опрокинулось. С травмами в медучреждение были доставлены водитель и три пассажира, среди которых были дети двух и шести лет.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости