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Двое детей пострадали после опрокидывания Datsun в Емельяновском районе

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Красноярск
12:40 9 Августа 2022
пострадавшие, авария, дтп, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Емельяновском районе несколько человек пострадали в аварии. Также травмированы были два малолетних ребенка.

По официальной информации, в понедельник, девятого августа, на 747 км автомобильной дороги P-255 «Сибирь» автомобиль Datsun под управлением 64-летнего мужчины двигался из краевого центра в сторону Ачинска.

Впоследствии автомобилист потерял управление и съехал в кювет, затем транспортное средство опрокинулось. С травмами в медучреждение были доставлены водитель и три пассажира, среди которых были дети двух и шести лет.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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