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В Красноярском крае за долги арестовали 22 автомобиля

Главная Общество
Красноярск
15:42 9 Августа 2022
общество, происшествия, арест, автомобиль
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В Железногорске судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции во время рейда арестовали 22 автомобиля. Общая стоимость арестованного транспорта — более 8 миллионов рублей.

Так владелец Lexus RX350 не выплатил всю сумму морального вреда. За долг в 16 тысяч рублей на его автомобиль наложен арест. Другой житель Красноярского края имеет долги за услуги ЖКХ —более 90 тысяч рублей. Его автомобиль Toyota Highlander, предварительно оценённый на сумму более миллиона рублей, тоже арестовали.

Владелица Honda N-WGN не вносила налоговые платежи и не оплачивала штрафы ГИБДД. Её автомобиль также арестован.

Если в течение 10 дней должники не выплатят деньги, которые задолжали, их транспорт продадут.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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