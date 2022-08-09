Полиция Красноярска проверяет информацию о мошенничестве в Солнечном

В Красноярске полицейские проверяют сведения о возможных фактах мошеннических действий в мкрн. Солнечный. Правоохранители в рамках мониторинга одной из соцсетей увидели информацию о том, что в Солнечном по квартирам ходит мужчина. Он представлялся банковским сотрудником и говорил о необходимости урегулирования вопроса с долгом перед банком. Неизвестный также оставлял людям листовки с телефонным номером, по которому необходимо позвонить.

В полиции отметили, что пока жители Красноярска не обращались в полицию. В связи с этим правоохранители просят красноярцев, столкнувшихся с действиями мужчины, позвонить по номеру 225-44-55.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости