9 августа
Красноярск
погода +22 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

Главная Общество
Красноярск
20:00 9 Августа 2022
участие, выставка, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Жители Советского района смогут поучаствовать в выставке цветов и даров природы, которая пройдёт в рамках празднования Дня города в парке им. 400-летия Красноярска. Возраст участников неограничен.

Как пишут на сайте администрации города Красноярска, конкурс проводится по пяти номинациям:

  • «Природа и фантазия» (композиции из природного материала);
  • «Дары садово-огороднической деятельности» (композиции из фруктов, овощей и ягод);
  • «Краски лета» (композиция, отражающая многообразие природных летних пейзажей);
  • «Овощной серпантин» (оригинальные блюда из овощей, ягод и фруктов);
  • «Цветочная мозаика» (композиции из цветов).

— Мы приглашаем жителей не только принять участие в выставке, но и приобрести рассаду, комнатные цветы. Кроме этого, можно будет узнать у опытных садоводов секреты удачного урожая, - рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Заявки на участие принимаются до 12 августа по электронной почте SkomorohaSN@sov.admkrsk.ru.

Выставка состоится 26 августа в парке им. 400-летия Красноярска, начало в 12:00.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

В Хакасии мужчина напал с ножом на свою жену

9 Августа 2022 г.
У неё диагностирован закрытый перелом бедра и колото-резаное ранение
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 219 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 219 человек

9 Августа 2022 г.
В том числе 106 в Красноярске
Новости Красноярска: Многодетная семья из Абанского района получила участок земли после вмешательства прокуратуры

Многодетная семья из Абанского района получила участок земли после вмешательства прокуратуры

9 Августа 2022 г.
Районная администрация долгое время не предоставляла семье участок
Новости Красноярска: 38 десантников-пожарных перебрасывают на юг Красноярского края для борьбы с лесными пожарами

38 десантников-пожарных перебрасывают на юг Красноярского края для борьбы с лесными пожарами

9 Августа 2022 г.
Их перебрасывают из северных районов
Новости Красноярска: Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

Юная скалолазка из Красноярска пролезла несколько сложнейших трасс в Крыму

9 Августа 2022 г.
От Красноярска поехали семь двоеборцев и семь скоростников.
Новости Красноярска: Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

Новая уличная мебель появилась на улице Красной Армии в Красноярске

9 Августа 2022 г.
Также там установили опоры освещения
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

5 Августа 2022 г.
С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в больницу
Новости Красноярска: Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

6 Августа 2022 г.
Церемония прощания пройдет 8 августа
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru