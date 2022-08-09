В Советском районе пройдёт выставка цветов и даров природы

Жители Советского района смогут поучаствовать в выставке цветов и даров природы, которая пройдёт в рамках празднования Дня города в парке им. 400-летия Красноярска. Возраст участников неограничен.

Как пишут на сайте администрации города Красноярска, конкурс проводится по пяти номинациям:

«Природа и фантазия» (композиции из природного материала);

«Дары садово-огороднической деятельности» (композиции из фруктов, овощей и ягод);

«Краски лета» (композиция, отражающая многообразие природных летних пейзажей);

«Овощной серпантин» (оригинальные блюда из овощей, ягод и фруктов);

«Цветочная мозаика» (композиции из цветов).

— Мы приглашаем жителей не только принять участие в выставке, но и приобрести рассаду, комнатные цветы. Кроме этого, можно будет узнать у опытных садоводов секреты удачного урожая, - рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Заявки на участие принимаются до 12 августа по электронной почте SkomorohaSN@sov.admkrsk.ru.

Выставка состоится 26 августа в парке им. 400-летия Красноярска, начало в 12:00.