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84-летняя жительница Красноярска посетила более 50 городов России и мира

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Красноярск
17:30 9 Августа 2022
путешественник, путешествия, пенсионеры, пенсия, правительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае свою деятельность ведут 32 стационарных учреждения соцобслуживания. В них проживают около 6,5 тысяч пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

По словам министра соцполитики края Ирины Пастуховой, сотрудники учреждений стараются создать максимально комфортные условия для людей, в том числе предоставляя различные формы досуга.

Также министр отмечает, что пансионаты не являются закрытыми учреждениями и если у постояльцев все нормально со здоровьем, то они могут ездить к родственникам, в санатории или даже имеют возможность отправиться в путешествие.

Так, например, 84-летняя Инна Николаевна Петрова на протяжении многих лет проживает в пансионате «Ветеран» в Красноярске. Невзирая на возраст, женщина любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

Как говорит Инна Николаевна, в минувшем году ей удалось посетить столицу России и Абхазию. Относительно недавно она вернулась из Башкирии. Там она была около месяца и побывала у подруги, с которой познакомилась благодаря публикации в одном из журналов. В общей сложности пенсионерка побывала более чем в 50 городах страны и мира. Пожилая женщина признается, что путешествует она на деньги, отложенные с пенсии. В самом путешествии средства она расходует очень экономно.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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