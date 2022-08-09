В Красноярске благоустройство правого берега Качи завершат к середине августа

В Красноярске на финальную стадию вышли работы по благоустройству правой части набережной Качи. Специалисты проводят ремонтные работы на участке от Вейнбаума до Белинского.

В настоящее время подрядчик заканчивает укладывать деревянный настил в районе мост от улицы Сурикова. В текущем сезоне удалось обновить асфальтовое покрытие, обустроить удобные дорожки для пешеходов, высадить деревья и кустарники.

Также подрядчиком была заменена уличная мебель, установлена система видеонаблюдения. Кованая беседка была возвращена на свое привычное место после реставрации. Отметим, что благоустройство правого берега Качи должно быть завершено к середине августа.

Фото: © Администрация г. Красноярск