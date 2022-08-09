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Владелец пекарни из Сосновоборска заплатит 30 тысяч рублей за продажу небезопасной выпечки

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Красноярск
10:40 9 Августа 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор, нарушение, штраф, нарушения
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В Красноярском крае владелец пекарни из Сосновоборска заплатит денежный штраф за торговлю небезопасной продукцией. В рамках проверки сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора установили, что у работников, занимающихся изготовлением и продажей выпечки отсутствовали медкнижки. На продукции нет каких-либо данных о составе, дате производства, сроках годности и условиях хранения.

В самой пекарне на полу и стенах обнаружена грязь с мусором, а на стенах подтеки, жирные пятна. Мусор и отходы хранились поблизости с расстоечным шкафом в грязной емкости без крышки и без маркировки. Кроме того, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены. В связи с выявленными нарушениями владелец пекарни заплатит штраф на сумму 30 тыс рублей.

Фото: ©  Андрей Старостин / РИА Новости

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