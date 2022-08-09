Два жителя Таймырского района обвиняются в незаконной добыче сибирского осетра на 3,8 млн рублей

В Красноярском крае двух жителей Таймырского района ждет суд по обвинению в незаконной добыче и транспортировке «сибирского осетра». Отметим, что данный вид рыбы представляет особую ценность и находится в Красной книге РФ.

Согласно версии следователей, в феврале текущего года один из злоумышленников использовал рыболовные сети и выловил из Енисея 24 рыбы «сибирского осетра». Затем он попросил своего приятеля перевезти добычу в населенный пункт. Во время движения автомобиль был остановлен полицейскими.

Как выяснилось, незаконными действиями государству был нанесен ущерб более чем на 3,8 млн рублей. На имущество злоумышленника наложили арест в размере 5,5 млн рублей. Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы и штраф до двух миллионов рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости