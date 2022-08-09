В Канске председатель СНТ осуждён за присвоение денег пенсионеров

Канский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ, сообщает прокуратура Красноярского края.

С июня 2020 года по апрель 2021 года мужчина, являясь председателем СНТ «Водник» похитил более 270 тыс. рублей товариществ. В его обязанности входил сбор взносов и строгий учёт денег, оплата расходных обязательств садоводства.

Участники товарищества — 100 человек, в основном пожилые люди.

Злоумышленнику назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, кроме этого, на него возложена обязанность возместить причинённый ущерб.

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