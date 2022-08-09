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На въезде в Красноярский край появятся шесть стел

Главная Общество
Красноярск
11:40 9 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, проекты
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На въездах на территорию Красноярского края установят шесть стел за 6 млн рублей: возле пос. Шира, на трассе Ачинск - Ужур – Троицкое, на автодороге Дубинино – река Урюп. На федеральных трассах места пока не определены, но скорее всего это будут границы с Иркутской и Кемеровской областями и с Тувой.

Объявление о поисках проектировщика размещено на сайте госзакупок. Заказчик — краевое агентство госзаказа.

На каждой стеле должна будет располагаться надпись: «Красноярский край». Участники торгов должны представить по три варианта проектов на выбор.

Заявки принимаются до 23 августа. Торги пройдут 30 августа. Проекты должны будут готовы до 22 ноября.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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